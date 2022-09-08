اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:21 م
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مصرع شخص مجهول الهوية فى حادث سير بصحراوى البحيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:34 م
مصرع شخص مجهول الهوية فى حادث سير بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بإحدى السيارات بمركز النوبارية بالبحيرة، وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية عند الكيلو 80 طريق الخدمات ـ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة الموبايل وذلك إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق.

 

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


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