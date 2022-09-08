مستشفى أسوان الجامعى يقدم الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس أبوسمبل

أسوان - صلاح المسن

تقدم مستشفي أسوان الجامعي الرعاية الطبية لمصابي حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق أبوسمبل وحسب" بيان إعلامي" من جامعة أسوان فقد استقبل مستشفي أسوان الجامعي اليوم، الخميس،

مصابي حادث الأتوبيس السياحي بطريق أبوسمبل، الذي وقع صباح اليوم عند الكيلو 80 وأسفر الحادث عن إصابة 13 مصابا وعن وفاة 3 حالات.

ووجه الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان باتخاذ كافة الإسعافات الأولية مع تقديم أوجه الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مضيفًا الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة اسوان أنه جاري فحص المصابين وتحويلهم الي الأقسام وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ونتج عن الحادث إصابه 13 حالة.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير كافة الاطقم الطبية للمصابين لاتخاذ اللازم من العلاج مع تقديم خالص العزاء لأسر المتوفين.