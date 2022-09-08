وقال كاندا - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن التقلبات الأخيرة في الين "سريعة للغاية" ، مضيفا أنها "مقلقة جدا".

جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي بين وزارة المالية والبنك المركزى اليابانى ووكالة الخدمات المالية فى البلاد.

يشار إلى أن الين اليابانى يشهد انخفاضا مستمرا فيما حذر مسؤولو الحكومة اليابانية من انخفاضه السريع والأحادى الجانب مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

وكان وزير المالية شونيتشي سوزوكي قد صرح أمس الأربعاء بأن الحكومة ستتخذ "الإجراء الضروري" في حال استمر الاتجاه الحالي، وذلك في أقوى تحذير شفهي له .. لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل عندما سئل عما إذا كانت مثل هذه الردود ستتضمن تدخلات من قبل السلطات لدعم الين.