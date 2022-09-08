مدير وكالة آيرينا: أهداف مصر المناخية طموحة للغاية ونراهن كثيرا على Cop 27

وصف فرانشيسكوا لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أهداف مصر فى مجال مكافحة تغيير المناخ بأنها طموحة للغاية، مشيدًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان.

وقال لاكاميرا، إن الوكالة والعالم بأكمله يراهنون كثيرًا على قمة المناخ المقررة فى شرم الشيخ "Cop 27"، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أقدمت على خطوات استباقية بتطور استثماراتها فى مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وهو ما اعتبره "اتجاه طبيعى بحكم الضرورة".

وأضاف المدير العام للوكالة، أن مصر يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعد السواحل على وجه التحديد مصدر هام لتوليد الكهرباء الرخيصة، حيث تتواجد بها الشمس والرياح، وهى عناصر جيدة للتحول نحو الطاقة المتجددة. وهناك أيضا محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، وهى من بين الأكبر فى العالم.

وأوضح مدير عام آيرينا، أن وكالته" تقدم سبل مختلفة للتعاون، حيث تبذل كافة جهودها لنجاح قمة المناخ المرتقبة، ويعملون بشكل أساسىى فى مجال المشروعات لتعزيز جودتها.

وقال لا كاميرا: "نحن جزء من مبادرات مثل إتاحة المياه وطاقة الغذاء. وبعد مرحلة التخطيط، يأتى الإعداد لمناطق وأنواع الاستثمارات. لذا نحن نقدم المشورة نوعا ما فى هذه المشروعات لمصر، للحكومة والقطاع الخاص. فرغم أن إيرينا وكالة تمثل الحكومات إلا أنها تعمل أيضا مع القطاع الخاص".

وخلال تواجده فى مصر، شارك لا كاميرا فى أعمال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى انطلق الأربعاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى، والعديد من قادة المناخ حول العالم ووزراء أفارقة. ويلتقى لا كاميرا أيضا بالأمين العام لجامعة الدول العربية وزراء الخارجية والتعاون الدولى والبترول والموارد المعدنية فى إطار استعدادات مصر لتنظيم قمة COP 27التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.