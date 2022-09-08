مدير بيطرى الأقصر يتابع لجان التحصين بالحملة القومية ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولة للمرور على لجان التحصينات إستكمالاً لأعمال الحملة القومية الثانية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك برفقة الدكتور عماد نابليون مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف ومتابعة لجان التحصين بالوحدات البيطرية.

وتم خلال الجولة المرور على وحدة الضبعية البيطرية وإدارة أرمنت البيطرية، وعقد اجتماع مع الأطباء والطبيبات البيطريين بإدارة أرمنت البيطرية، ثم عقد إجتماع مع العميد عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت، وعلى عثمان نائب رئيس مجلس مدينة أرمنت، والمهندسة نادية عبد الباسط مدير الإدارة الهندسية، وإبراهيم محمد عمر رئيس مجلس قروي السلام، ومحمد يوسف إدارة التخطيط بمجلس مدينة أرمنت، وبحضور ممثلي جهاز التعمير بالأقصر، وذلك لمتابعة أعمال تطوير مجزر أرمنت وتطوير سوق المواشي بأرمنت، طبقاً لرؤية القيادة السياسية لتطوير أسواق الماشية وتقديم الخدمة للمواطنين، ومنع انتشار الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة من إدارة الأقصر البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز الأقصر للمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر - لجنة من إدارة أرمنت البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز أرمنت للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت - لجنة من إدارة أسنا البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز إسنا للمرور على سوق إسنا للماشية)، حيث قامت اللجان بتنفيذ تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.