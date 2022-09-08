محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا مدارس لتوفير كافة مستلزمات المدارس.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا مدارس، المقام بالـ47، لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذى يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، بحضور المهندسة عايده ماضى، السكرتير العام المساعد.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

بمشاركة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، حيث تفقد المحافظ المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضه، وناقش محافظ كفر الشيخ الأهالى المترددين عن المعرض على أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى ملائمتها لهم ولكل المستويات الاجتماعية، والاقتصادية للأسرة بالمحافظة، معبرين عن رضاهم عن توافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، والتخفيضات التى تصل ل 55%، بمشاركة عدد كبير من العارضين.

وقال المحافظ، أنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار تتراوح من 40% إلى 55% بالمعرض، ووجه بتوفير كافة احتياجات الطلاب، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات فى القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بإقامة معارض "أهلا مدارس" على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة " كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسى، كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات، وتوافر كافة الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة.



الاطلاع على قائمة المعروضات



جانب من المعروضات



جانب من انطلاق المبادرة



جانب من تواجد المواطنين



جانب من توفير مستلزمات المدارس



حوار مع الاطفال والأهالي



قائمة الاسعار



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض اهلا مدارس



محافظ كفر الشيخ يتفقد المعرض



معرض اهلا مدارس