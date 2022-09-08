اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:14 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية أولاد يحيى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:01 م
محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية أولاد يحيى مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أجرى للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة دار السلام لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور العميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام .
 
واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية العزبة التابعة لمجلس قروى أولاد يحي، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100٪    .
 
ويعد مجمع خدمات المواطنين بقرية " العزبة " واحدا من ضمن 30 مجمع خدمات بقرى المبادرة، وهو نموذج موحد، حيث يتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، ويشمل الطابق الأرضي " مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، ويشمل الدور الأول علوي " السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين "، فيما يشمل الدور الثاني علوي " الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي " .
 
كما تفقد المحافظ " نقطة إسعاف " أولاد يحي الحاجر " نموذج 2 سيارة، ضمن 35 وحدة إسعاف تم إنشائها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وتشمل " 2 غرفة إسعاف، و3 غرف سكني وإداري، ومطبخ، ودورة مياه "، حيث تم الانتهاء من النقطة بنسبة تنفيذ 100٪ وتسليمها الي هيئة الإسعاف التي قامت بالتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين. 
 
وشملت جولة المحافظ أيضا تفقد أعمال انشاء الوحدة الصحية بأولاد يحيي، والتي يجري انشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 75 ٪، وتشمل" الاسعافات الأولية ـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة ـ عيادة أسنان ـ 2 عيادة كشف ـ 2 معمل ـ صيدلية ـ تثقيف صحي ـ مكتب تطعيمات ـ مكتب مواليد ووفيات ـ قاعة اجتماعات ـ سكن أطباء وتمريض ".
 
محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة (2)
محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة 

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة (3)
محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة 

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة (4)
محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة 

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (1)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (2)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج 

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (4)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج 

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (5)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج 

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (8)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (9)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج 

مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج (10)
مشروعات تطوير الريف المصرى بسوهاج
 

 


مشروعات تطوير الريف المصرى

اخبار مصر

بسوهاج

حياه كريمه

مركز دار السلام



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