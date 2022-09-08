محافظ دمياط تعلن عن منح دراسية مجانية بجامعة حورس لأبناء المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تخصيص جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة لمنح دراسية مجانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أبناء محافظة دمياط، بعدد من كليات الجامعة بالعام الدراسى 2022/2023، وذلك بعدد ثلاث منح بكلية الهندسة وثلاثة أخرى بكلية إدارة الأعمال ومنحة لكلية الطب البشرى و أخرى بكلية العلاج الطبيعى ومنحة لكلية طب الأسنان.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة وهى " أصل شهادتى الميلاد والثانوية العامة ، بحث اجتماعى، إفادة بعدم وجود حيازة زراعية ، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وأخرى لولى الأمر و عدد 6 صور شخصية "، وذلك بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين 12سبتمبر .