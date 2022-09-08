محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ

جنوب سيناء_ ياسر عامر

واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، جولاته اليومية لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء، ومستشاري المحافظ، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.

وتابع المحافظ معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، حيث تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.

وأشار المحافظ إلي أن المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وتفقد أيضا محافظ جنوب سيناء أيضا المول التجاري ومجمع البنوك وأعمال النافورات والزراعات والتجميل مشيداً بالإنجاز الضخم بالحديقة المركزية والتي تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومول تجارى وعدد من البنوك ونافورات حديثة، فضلا على أعمال التشجير واللاند سكيب ، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية متنفس لزوار وأهالي مدينة شرم الشيخ.

وقام المحافظ خلال الجولة بتفقد مشروع مشتل زهور ( واحة تجلى ) بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتكون من عدد 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته وهو الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية والتى تتميز بزراعتها جنوب سيناء، مضيفا ان المشروع يشمل مركز لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا ومطعم وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين .

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع من الإضافات الجديدة لأنواع الجذب السياحى بمدينة شرم الشيخ ومن المتوقع افتتاحه فى شهر أكتوبر القادم.



الحديقة



جانب من الانشاءات الجديدة



جولة محافظ جنوب سيناء



مجلس المدينة الجديد