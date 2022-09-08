محافظ الوادى الجديد يتفقد معرض "الجمعية الفئوية" للسلع المعمرة بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، معرض السلع المعمرة التابع للجمعية التعاونية الفئوية بديوان عام المحافظة، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل الخدمات التى تقدمها الجمعيات الفئوية والنقابية لتوفير مختلف السلع للمواطنين، وتيسير أنظمة السداد بالتقسيط لكافة الفئات من الموظفين وغيرهم، اتساقًا مع جهود المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات والسلع المختلفة بأسعار مناسبة. كما وجه بالتنسيق مع كافة الجمعيات بالمصالح الحكومية، لتوفير إحتياجات العاملين لديها.

ويضم المعرض كافة الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والسكوتر الكهربائى من منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر المعرض أمام مديرية التنظيم والإدارة بالخارجة.