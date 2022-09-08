محافظ المنيا يستقبل وفد قافلة "الدعوة" بمركز البحوث الإسلامية لدعم الفكر الوسطى

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، وفد قافلة الدعوة، التابعة لمركز البحوث الإسلامية والأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة لمحاربة الإرهاب، والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وكذلك جهود الدولة في التنمية في مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربة الشائعات الكاذبة.

ضم الوفد الشيخ لطفي إسماعيل حسن المدير العام لمنطقة المنيا، الشيخ محمود عكاشة مدير الدعوة، عدد من الشيوخ الاجلاء من أعضاء الوفد.

أشاد المحافظ، بأعمال القافلة التي تم تنظيمها، بناءا على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موجها خالص الشكر والتقدير لشيخ الأزهر الشريف على حرصه على نشر الوعي الثقافي الديني، ومؤكداً على ضرورة تنمية الفكر الثقافي الديني والإسلامي، والذي يهدف إلى ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بين كافة فئات المواطنين.

كما وجه أعضاء القافلة، الشكر للسيد محافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية على التعاون المثمر لتحقيق المستهدف من أعمال القافلة ولتعظيم الاستفادة منها من خلال الوصول إلى كافة فئات المواطنين، وتسهيل عقد الندوات والعمل على تنظيمها.

من جانبه، أوضح الشيخ لطفي إسماعيل حسن المدير العام لمنطقة المنيا، أن القافلة بدأت من السبت الموافق 3 سبتمبر وتستمر حتى السبت 10 سبتمبر في عدد من قرى المحافظة، مضيفا أن القافلة تضمنت عقد ندوات للحديث عن خطر الشائعات على الفرد والمجتمع، حق الجار في الإسلام، خطورة الاعتداء على حقوق الأفراد في الميراث.