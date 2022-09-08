محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لـ50 حالة مستحقة وبتوفير كرسى كهربائى لعجوز

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية ضمن سلسلة " رد الجميل " للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر بكافة الأصعدة بشتى القطاعات ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ، وممثلي بيت الزكاة والصدقات المصرى بالمنوفية.

حيث التقي اليوم الخميس محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية والبالغ عددهم ما يقرب من (50) حالة مستحقة ، وقام بتسليمهم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم اليومية نظراً لظروفهم المعيشية والإجتماعية ، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتوفير (150) كرسى كهربائى لدعم الحالات الإنسانية وذوي الهمم للمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم، مقدماً شكره وتقديره لفضيلة شيخ الأزهر لدعمه الدائم والمستمر لتلك الحالات الأولى بالرعاية ، كما أوضح المحافظ بأنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة بالمحافظة لفحص الطلبات والوقوف علي مدى أحقيتها ومراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي .

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية لطلبات الحالات كل على حدة للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم ، حيث استمع لمواطن بناحية البتانون يعول طفلة مريضة بفشل بالنخاع الشوكى وتحتاج إلى عملية زراعة نخاع ولا يقدر على تحمل التكاليف بمستشفى وادى النيل ، وعلى الفور أشار المحافظ إلى أنه سيتم التواصل مع مسئولى المستشفى لتسهيل الإجراءات اللازمة ، مضيفاً بأنه سيتم التنسيق الكامل مع بيت الزكاة والصدقات المصرى لدعم الحالة ومساعدتها نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة.

هذا وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تحويل (4) حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم أحدهم مواطن من مركز تلا يعاني من تخلف عقلى وضمور بالمخ ، والثانى من ناحية شنوان يعانى من ورم خبيث بالغدة الدرقية ، والثالثة مواطنة من ناحية بابل تحتاج إلى تركيب قسطرة تشخيصية ، والأخير مواطنة من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع تبلغ من العمر (48) عام وتعول ابن يعانى من استئصال الكلى اليسرى ،ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ اللازم وتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء .

كما كلف المحافظ الصحة بتوفير العلاج اللازم من التموين الدوائى لمواطن مسن من مركز شبين الكوم يعانى من دوالى بالمريء وتضخم بالطحال ، وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة له مراعاة لظروفه المعيشية ، وكذا تحويل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى مستشفى بركة السبع المركزى يعانى من فرط بالحركة واتخاذ اللازم ، هذا وكلف المحافظ العلاقات العامة بإدراج مواطنة عجوز بمليج أرملة تعانى من بتر فوق الركبة لتوفير كرسي كهربائي لها يساعدها على الحركة، فيما وجه وكيل وزراة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 3 حالات بمركزى بركة السبع وشبين الكوم ، وكذا تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

ومن أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية خلال اللقاء ، مواطنان من ناحية مركز تلا الأول يعول 4 من الأبناء منهم طفل يعانى من ضمور بالمخ وشلل بالساقين ، والثاني شاب يبلغ من العمر 40 عاماً بناحية بمم يعول 3 من الأبناء ويعاني ببتر فوق الكوع وظروفه الإجتماعية صعبة ، ومواطنة من ناحية كفر طنبدي بشبين الكوم زوجها مريض بورم خبيث في الغدة النكافية ، وكذا مواطنان أحدهم شاب ببركة السبع لديه طفل مريض بسرطان الدم ، والآخر بكفر عليم يعانى من قصور بوظائف الكلى ولديه ابن مريض بورم خبيث بالغدة .

كما تضمن اللقاء صرف مساعدات مالية عاجلة لفتاة لديها شقيقان يعانوا من ضعف شديد بالقدرات العقلية ، وشاب من قرية عشما بمركز الشهداء لديه طفل مريض بمتلازمة التحلل الجلدي الفقاعي ، ومواطنة بناحية مليج تعانى من ورم غير حميد بالمستقيم ، ومواطن بناحية طليا بأشمون لديه ابن مريض بقصور بوظائف الكلى وعيوب خلقية ، ومواطن بكفر المصيلحة لديه ابن يعاني من مرض العظم الزجاجي ، وآخر بقرية بقسا بقويسنا يعول طفل يعانى من التهابات على قشرة المخ وتشنجات عصبية، وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه علي مقابلة جموع أهالي وأبناء المحافظة ومكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم ، وقد أعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية في الوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.