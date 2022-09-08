محافظ القليوبية ورئيس المركزى للتعمير يتفقدان تطوير شارع فريد ندا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير أعمال تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها بالمرحلة الثانية، الجاري تطويره بالتنسيق وتحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تشمل أعمال التطوير على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلومتر وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير حديقة مدخل منطقة كمين أتريب من خلال إنشاء نصب تذكاري للجندي المجهول وخلفية جدارية مدون عليها أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء القليوبية الذين ضحوا بأرواحهم فداء، وهدفت زيارة المحافظ ورئيس الجهاز إلي متابعة الأعمال التي تتم ودفع الأعمال المتبقية وتذليل العقبات للانتهاء من تطوير شارع فريد ندا وإنشاء النصب في أقرب وقت ممكن للعمل على تسيير الحركة المرورية بالعاصمة واستعادة الوجه الحضاري لها.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال تجميل وتطوير شعار محافظة القليوبية بمنتصف شارع فريد ندا والذي تم إعادة تأهيله واستخدامه كغرفة لعمليات المرور بمدينة بنها، حيث أشاد المحافظ ورئيس الجهاز بأعمال التطوير بمبني الشعار والذي أصبح وجهه حضارية للمدينة.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قام بالتنسيق مع اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد محمد أبو السعد مدير المرور، بالانتهاء من مبنى شعار القليوبية ليصبح قسم عمليات مرور بنها ليسهل سرعة الانتقال إلى بلاغات الحوادث وأماكن الاختناقات المرورية.



الشعار بعد تطويره وتحويله لقسم عمليات المرور



شعار الجندى المجهول ببنها



قسم عمليات مرور القليوبية الجديد



محافظ القليوبية خلال الجولة