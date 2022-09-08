محافظ الشرقية عن إعادة إحياء متحف عرابى: مستعدون لتنفيذ أى مقترح من الآثار

تحتفل محافظة الشرقية، بعيدها القومى يوم 9 سبتمبر من كل عام، والذى يواكب ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ابن قرية هرية رزنه أمام الخديوى توفيق رافضا الظلم والاستبداد، والتى كانت شرارة اندلاع الثورة العرابية.

كان أغلق متحف عرابى بقرية هرية رزنه التابعة لمركز الزقازيق منذ أكثر من 17 عاما، وتم التحفظ على قطع الأثرية ومقتنيات الزعيم بمخازن المحافظة.

وبشأن إعادة احياء متحف الزعيم أحمد عرابى بقرية هرية رزنه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المتحف والمنزل هو ولاية وزارة الآثار وتم مخاطبة الوزارة وعرض مذكرة لتطوير ورفع كفاءة المتحف للحفاظ عليه كقيمة أثرية وتاريخية عريقة وننتظر الرد والمحافظة على استعداد كامل لتنفيذ أى مخطط للتطوير توصى به وتدعمه وزارة الآثار يرفع من شان المتحف ويضعه ضمن المزارات السياحية التاريخية على أرض المحافظة.