محافظ أسوان: دعم وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة باستثمارات 55 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان بلغت حوالى 55.635 مليون جنيه.

وأعلن محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، عن تسليم المحافظة اليوم الخميس لمعدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة أسوان وهى عبارة عن لودر سعة 1.3م3 ، وعدد 2 مكبس سعة 18 م3، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات 7.5 مليون جنيه وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

ووجه محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إهتمامه بتطوير وتجميل ونظافة عواصم المدن ، ومنها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مشيداً بالدعم الحكومى اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وهو الذى يتوازى مع الدعم والتنسيق المستمر من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وأشار إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أوضح بأن المحطة الوسيطة المتحركة الجديدة سوف تساعد المحافظة فى نقل التولد اليومى من مدينة أسوان بما يساهم فى تحسين مستوي النظافة ، وأضاف وزير التنمية المحلية بأن محافظة أسوان تسلمت خلال الفترة الماضية عدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر سعة 1.3م3 بتكلفة 5,9 مليون جنيه ، كما تم تسليم المدفن الصحي بمدينة إدفو بتكلفة بلغت 20.5 مليون جنيه ، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبه – بلانة – كوم إمبو ) بتكلفة بلغت 135,3 مليون جنيه.

وأشار، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة ) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه .