محافظة الشرقية تتجمل وتتزين ابتهاجا بعيدها القومى.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى أمام المواطنين والزائرين، فى إطار إستعدادات المحافظة للإحتفال بعيدها القومى فى يوم 9 سبتمبر من كل عام.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام شعبان أبوالفتوح رئيس حى أول بمتابعة أعمال التجميل والدهانات ورفع كفاءة البلدورات بشارع طلعت حرب وشارع سعد زغلول ومازال العمل مستمر من أجل إظهار شوارع حى أول بالصورة الحضارية والجمالية المشرفه استعدادًا لإستقبال العيد القومى للمحافظة.

كما تابع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإنارة أعمال صيانة كشافات الأعمدة بشوارع المدينة وتزيينها وذلك إستعدادًا للعيد القومى للشرقية.

وفى سياق متصل تابع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق مستوى النظافة بشوارع وميادين المدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ومداخل ومخارج العاصمة لاظهار الطرق الرئيسية فى ابهص صورها أمام زائريها.

وقام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بمتابعة تهذيب وتقليم الأشجار فى الشوارع الرئيسية الفرعية وذلك حفاظًا على المظهر العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة المختلفة.

كما أشرف ماجى وديع رئيس مدينة القنايات على أعمال دهان البلدورات بالطريق الرئيسى للمدينة بواسطة العاملين بقسم تحسين البيئة بمدينة القنايات.

وتابع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية حملات رفع وإزالة الإشغالات يوميًا بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بسوق الخميس بمدينة الحسينية والحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة.

كما قام المهندس حمدى نصر مركز ومدينة ابوكبير بالمرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية برفع التراكمات وتجمعات القمامة، فتم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق / فاقوس / كفر صقر كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية.

كما قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمختلف المناطق بالشوارع الفرعيه والرئيسية بمدينة بلبيس.



خلال أعمال النظافة والتجميل (1)



خلال أعمال النظافة والتجميل (2)



خلال أعمال النظافة والتجميل (3)