وأضافت تراس - في كلمة مساء اليوم - إن الملكة إليزابيث الثانية "كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة"، مضيفة أن "بلادنا نمت وازدهرت في ظل حكمها".
ووصفت تراس الملكة الراحلة بأنها "كانت روح بريطانيا العظمى، وستدوم هذه الروح".

وكانت تراس قد التقت بالملكة ليتم تعيينها رسمياً مؤخراً يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة - في وقت سابق اليوم - وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.