لحظة تسريب ورقة عن صحة الملكة إليزابيث إلى البرلمان ومغادرة رئيسة الوزراء.. فيديو

عرضت شبكة بلومبيرج مقطع فيديو يرصد، لحظة تسريب ورقة عن صحة الملكة إليزابيث الثانية إلى البرلمان البريطانى، ومغادرة رئيسة الوزراء ليز تراس على إثرها للجلسة، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، إن بريطانيا كلها «قلقة للغاية» بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت تراس، في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بريطانيا كلها قلقة للغاية بشأن الأخبار الواردة من قصر باكنجهام، دعواتي ودعوات الشعب البريطاني مع الملكة وعائلتها".

This was the moment that Labour's Deputy Leader Angela Rayner was passed a note, believed to be about the Queen's medical condition, during a Commons debate



Soon afterwards, both Prime Minister Liz Truss and Labour leader Keir Starmer left the chamber https://t.co/ByJeXmhFtb pic.twitter.com/315FoCD0Yv