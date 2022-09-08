لا يشترط الخبرة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل "مساعدين فنيين إنتاج ومساعدين مراقب جودة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات".

وأعلنت محافظة الجيزة، الشروط والمميزات لفرص العمل، وجاءت كالآتي:

-المؤهل متوسط أو فوق متوسط

-يفضل للتقديم خريجى المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجارى وخريجى الجامعة العمالية

-السن لا يزيد عن 30

-العمل 8 ساعات

-لا يشترط الخبرة

-تأمين طبى واجتماعي

-زيادات سنوية

-وسائل مواصلات من وإلى الشركة

وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".