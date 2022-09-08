لاتفيا: استئناف استيراد الغاز الروسى مجددا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي في لاتفيا، استئناف استيراد الغاز الروسي مجددا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعى فى لاتفيا إنه يتم ضخ الغاز عبر نقطة لوهاما.

وفى وقت سابق أعلنت رئيسة البنك المركزى الروسى، إلفيرا نابيولينا، أن بلادها بحاجة إلى زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية أثناء تحول الاقتصاد، وليس فقط تغيير جغرافية الأسواق.

وقالت نابيولينا، خلال كلمة أمام منتدى "موسكو المالي"، اليوم، الخميس: "لم تترك لنا أحداث هذا العام أي خيار، وعلينا أن نقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى".

وأضافت: "من المهم ألا تقتصر إعادة الهيكلة على استبدال بعض أسواق التصدير جغرافيا بأسواق أخرى، ولكن الأهم أن نعمل على زيادة إنتاجية العمل والقدرة التنافسية وأن تكون لدينا حصة كبيرة من المنتجات التكنولوجية"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاقتصاد الروسي قادرا على الابتكار.