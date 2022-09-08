كيت ميدلتون تتخلف عن زيارة الملكة إليزابيث الثانية بسبب "مدارس الأبناء"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت مصادر لصحيفة إندبندنت إن دوقة ساسكس ميجان ماركل لن تسافر إلى بالمورال مع دوق ساسكس الأمير هارى، حيث يقوم بالرحلة بنفسه لزيارة الملكة اليزابيث يعد انباء مرضها.

ستبقى ميجان في لندن ، لكنها لن تحضر حفل توزيع جوائز WellChild هذا المساء، وقال المصدر إن الدوقة قد تنضم إلى هاري في اسكتلندا في وقت لاحق بعد تغيير الخطة.

كما لن تسافر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أيضًا إلى أبردينشاير مع زوجها الأمير ويليام ، دوق كامبريدج ، حيث تعتني بأطفالها الثلاثة الذين بدؤا دراستهم المدرسية اليوم في وندسور

من جانبها قالت رئيسة وزراء بريطانيا التى التقت الملكة اليزابيث أمس خلال تسلمها المنصب رسميا، إن البلاد بأكملها "قلقة للغاية" من الأخبار المتعلقة بالملكة.

وقالت: "ستشعر الدولة كلها بقلق بالغ إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنجهام فى وقت الغداء أفكارى - وأفكار الناس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة - مع جلالة الملكة وعائلتها فى هذا الوقت".

تجددت المخاوف على صحة الملكة إليزابيث الثانية، بعد نشر الصور التى تُظهر لقاء الملكة إليزابيث مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

أصيبت الملكة اليزابيث بفيروس كورونا فبراير الماضى وعانت من أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل، وفى مارس انتشرت صور لإليزابيث اثارت القلق حيث كانت تستند على "عصا" أثناء السير فى منزلها بقلعة وندسور، وخلال احتفالات اليوبيل البلاتينى احتفالا بمرور 70 عاما لتوليها العرش تغيبت الملكة عن حضور معظم الأحداث.