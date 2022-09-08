كل ما تريد معرفته عن هشاشة عظام اليد وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

إذا شعرت بألم وتيبس بأحد أصابعك فقد تكون مصابًا بهشاشة العظام فى اليدين، يؤثر على ثلاثة أجزاء من اليد هى قاعدة الإبهام والمفاصل الصغيرة الأقرب إلى أطراف الأصابع، والمفاصل الوسطى للأصبع، وفقا لما نشره موقع "prevention".

الأعراض

تشمل الشكاوى الشائعة الألم، والتصلب، ومدى الحركة المحدود، وتورم المفاصل، وغالبًا ما يعانى المرضى من صعوبة فى فتح البرطمانات والعلب، أو أن آلام المفاصل لديهم تزداد سوءًا فى الصباح، ومع مرور الوقت يمكن أن يسبب التهاب المفاصل فى اليدين إحساسًا حارقًا أو ألمًا حادًا بعد ساعات من استخدام أصابعك ويديك، وفقًا لتقارير كليفلاند كلينيك.

تشمل الأعراض طويلة المدى الأخرى تغيرات فى المفاصل ، مثل:

تورم

قد تؤدى الأنسجة المحيطة بالمفاصل الملتهبة إلى الاحمرار والألم، بالإضافة إلى الشعور بالدفء عند اللمس.

تكسير

شعور بالطحن أو الصرير أو النقر، المعروف أيضًا باسم الخرق أو المفاصل الصرير، ناتج عن احتكاك العظام ببعضها عند ثنى أصابعك.

الخراجات

إذا تطور التهاب المفاصل فى نهاية مفاصل الأصابع، فقد تتطور أكياس مخاطية صغيرة وتتسبب في ظهور نتوءات أو خدوش في صفيحة الظفر للأصبع المصاب، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS).

تشوه المفصل

بسبب التغيرات العظمية وفقدان الغضاريف وتورم المفاصل يمكن أن تصبح العظام أكبر (المعروفة باسم الضخامية)، ويمكن أن يتفاقم التهاب اليدين فى اليدين بسبب بعض المحفزات، مثل الإجهاد أو العدوى أو الطقس الممطر أو البارد أو الاستخدام المطول لليدين والأصابع.

العلاجات المنزلية

نظرًا لأن الهدف الرئيسي هو تقليل الالتهاب في الجسم، فيجب الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن ، وإراحة المفاصل بعد يوم طويل، وتناول نظام غذائي مضاد للالتهابات (يتضمن المزيد من الأطعمة النباتية وتقليل الكحول و الأطعمة المصنعة).

المكملات

تناول المكملات الغذائية ثبت أنها تحارب الالتهاب، مثل الكركم وفيتامين د وأوميجا 3، وأفادت مؤسسة التهاب المفاصل أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الكركم وأوميجا 3 والزنجبيل قد ثبت أنها تساعد في تقليل آلام المفاصل وتيبسها.