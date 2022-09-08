كل ماتريد معرفته عن الوحدات البحرية الجديدة المنظمة للعمل ضمن أسطول قناة السويس

وتشهد الهيئة انضمام 16 وحدة بحرية متنوعة، تضمن للقناة تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكاتنتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

وفيما يلي نبذة عن الوحدات البحرية المنضمة حديثًا لأسطول الهيئة:

وحدات متعددة الأغراض طراز

الوحدتان (العلمين 1 والعلمين 2)

تعاقدت الهيئة مع ترسانة دامن الهولندية على بناء الوحدتين العلمين ١ والعلمين ٢ للعمل لصالح إدارة الكراكات بالهيئة وتحديدا لمصاحبة الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوي» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

مهام كل وحدة

- العمل على نقل مراسي التكريك

-تركيب وصيانة الشريط العائم الموصل بالكراكتين

- المساعدة في قطر الكراكتين

- العمل كورشة متنقلة في صيانة معدات التكريك للكراكتين

المواصفات الفنية لكل وحدة

- قدرة الشد: 32 طنا

- الطول: 27 مترا

- العرض: 12 مترا

- الغاطس: 2.85 متر

- السرعة: 9 عقدة

- قدرة ونش رفع المراسي: 100 طن

القاطرات

القاطرتان (عزيمة 1 وعزيمة 2)

نجحت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة في بناء القاطرتين عزيمة ١ وعزيمة ٢ في وقت قياسي تلبية لاحتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس.

مهام كل وحدة

- قطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحى

- صيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بالقناة

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 18.6 متر

- العرض: 6.8 متر

- الغاطس: 2.2 متر

- السرعة: 11.2 عقدة

- قوة الشد: 12.6 طن

- قدرة الماكينات: 2 x 500 حصان عند 1800 لفة

المعديات

المعديتان (كرامة 1 وكرامة 2)

قامت ترسانة بورسعيد البحرية ببناء المعديتين «كرامة 1» و»كرامة 2» لخدمة القطاع الشمالي للقناة.

مهام كل وحدة

- خدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الحمولة: ٣٢٠ طن

- الطول الكلي: 64 متر

- العرض: 15 متر

-الغاطس: 1.4 متر

- السرعة: 7 عقدة

-الطاقة الاستيعابية: 50 مركبة ملاكي بخلاف الأفراد

- مدة التنفيذ: 11 شهر

المعديتان (الأقصر 1 والأقصر 2)

تولت شركة القناة للترسانة النيلية بناء المعديتين (الأقصر ١ والأقصر ٢) لخدمة أهالي مدينة الأقصر

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 26 متر

- العرض: 8.4 متر

- الغاطس: 1.1 متر

- السرعة: 7 عقدة

- الطاقة الاستيعابية: 250 راكب

الصال الآلي (481) والصال (482)

انتهت شركة القناة للإنشاءات البحرية من بناء الصالين الآليين 481 و 482 بحمولة 800 طن لكل منهما

مهام كل وحدة

- نقل جميع أنواع منتجات محجر عتاقة إلى جميع المواقع داخل قناة السويس لإنشاء التكسيات وأكتاف المعديات

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 60.185 متر

- العرض: 9.46 متر

- الارتفاع: 4.25 متر

- الغاطس: 2.8 متر

- السرعة: 10 عقدة

- الحمولة: 800 طن

- قدرة المحركات الرئيسية: 2 x 650 حصان عند 1800 لفة

الناقلة إمداد (1)

تولت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بناء الوحدة إمداد ١ تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية وفقا للتصميم الذي أعدته ترسانة بورسعيد البحرية

مهام كل وحدة

تموين الوحدات البحرية التابعة للهيئة بالوقود على طول المجرى الملاحي.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 47.65 متر

- العرض: 9.5 متر

- الغاطس: 2.5 متر

- الحمولة الكلية: 500 طن

- السرعة: 10 عقدة

- المحركات الرئيسية:d13mh Volvo

- قدرة المحركات: 2 x 500 حصان عند 1800 لفة/ الدقيقة

أسطول الإرشاد ولنشات كبار الزوار

يختان كبار الزوار (نصر وإرادة)

شهد الأسطول البحري للهيئة انضمام اليخت «نصر» واليخت» إرادة» لليخوت التابعة للهيئة وذلك بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 29 متر

- العرض: 6.7 متر

- الغاطس: 1.6 متر

- السرعة: 20 عقدة

- عدد الغرف: 4 غرف

- قدرة المحركات: 2 محرك MTU قدرة 1800 حصان

لنشات إرشاد ألومنيوم(بحار 14 و 15 و16)

انضمت ثلاثة لنشات جديدة متماثلة الأبعاد والإمكانيات للأسطول البحري للهيئة بعد انتهاء بنائها في شركة القناة للإنشاءات البحرية.

مهام كل وحدة

نقل المرشدين من وإلى السفن العابرة للقناة التي يقوموا بإرشادها

المواصفات الفنية لكل وحدة

- النوع: ألومنيوم

- الطول الكلي: 15.3 متر

- العرض: 4.7 متر

- الغاطس: 1.3 متر

- السرعة: 20.5 عقدة عند MCR 100%

- المحركات الرئيسية: محركين ماركة SCANIA

- طراز المحركات: M 13070 DI

- قدرة المحركات: 400 حصان X 2 عند 1800 لفة/ دقيقة