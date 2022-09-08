قنصل مصر فى سيدنى يلتقى رئيس المجلس التشريعى لولاية "نيو ساوث ويلز"

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير محمد خليل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، "جوناثان أوديا" رئيس المجلس التشريعي لولاية "نيو ساوث ويلز". هذا، وتطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في ضوء وجود العديد من آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم، وكذا في ضوء وجود جالية مصرية كبيرة والتي تعد أحد أهم العناصر في دفع العلاقات بين الجانبين. كما شمل اللقاء الحديث عن لجنة أصدقاء مصر ببرلمان "نيو ساوث ويلز" وضرورة تفعيل دورها في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وكذا أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء اللجنة.

وفي سياق آخر، شارك القنصل العام ووزير خارجية استراليا الأسبق "بوب كار" في احتفالية تدشين مجموعة أصدقاء المتحف المصري الكبير في أستراليا، وهي المجموعة التي أسسها "لورينزو مونتيسينى" الذي يترأس ايضاً مجموعة أصدقاء مكتبة الإسكندرية منذُ التسعينيات.

أظهرت المناسبة مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الأسترالي لكل ما هو مرتبط بالحضارة المصرية القديمة ومتابعتهم باهتمام للإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أحد أضخم المشروعات الاثرية والثقافية على المستوى الدولي.

وقد حضر الاحتفال رئيس جمعية الصداقة بالبرلمان الأسترالي "هيو ماكديرموت" ورئيسة المجلس التشريعي الأسبق لولاية "نيو ساوث ويلز"، والبروفيسور نجيب قنواتي رئيس معهد المصريات بجامعة ماكوارى في سيدنى وأحد أشهر علماء المصريات في العالم، فضلاً عن أمينة مجموعة القطع الاثرية بمتحف جامعة سيدنى الذى يضم بعض الأثار المصرية، ورئيس المجلس الاستشاري الأسترالي المصري وكذا عدد من رموز الجالية المصرية بسيدني.