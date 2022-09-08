قطعة سياحية فريدة.. القرى النوبية فى أسوان وجهة يفضلها السياح (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

لماذا يفضل السائحون القرى النوبية وجهة سياحية فى أسوان؟ تساؤل يجيب عنه أبناء النوبة بطبيعة أحوالهم ومساكنهم الموجودة فى أقصى جنوب مصر، حيث محافظة أسوان، كما برزت جوانب من عاداتهم وتقاليدهم التى توارثوها من الأجداد وأصبحت تراثا سياحيا حديث العالم يلفت انتباه السائحين ويجذبهم لزيارة هذه البيئة والطبيعة الساحرة.

"اليوم السابع" يسلط الضوء على السياحة فى القرى النوبية، ويستعرض أبرز مقوماتها التى جعلتها فى مقدمة أنواع السياحة التى لا غنى عنها لأى سائح أجنبى يزور أسوان بجنوب مصر، وذلك من خلال تصريحات عبد الناصر صابر مرشد سياحى للجنسيات الألمانية ونقيب المرشدين السياحيين السابق.

قال عبد الناصر صابر إن الرحلة إلى القرى النوبية فى أسوان تندرج تحت مسمى الرحلات الاجتماعية، وهى رحلة ثقافية بالدرجة الأولى يشبع فيها شغف السائح التواق إلى المعلومة عن الأماكن التى يزورها ثم هى رحلة للاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء.

وتابع أن الرحلة إلى القرية النوبية قد تكون بالفلوكة لو القرية قريبة أو بـ"الموتور بوت"، وتبدأ من استقبال الباخرة ويساعد المرشد السائحين خلال الرحلة فى تقديم وجبة معلوماتية دسمة طوال الرحلة النيلية إلى القرية النوبية.

وأوضح عبد الناصر صابر أن القرية النوبية مختلفة عن القرية المصرية التقليدية نظراً لما تتميز به من نظام معمارى خاص، استخدم فيه الإنسان النوبى المواد الأولية من البيئة المحيطة وبنى بها البيوت الجميلة، فكانت هناك القباب والقباوى من قوالب الطين اللبن التى تحمى الغرف من حرارة الشمس القوية.



الصخور النيلية



المراكب على مراسى القرية النوبية



قرى النوبة



قبة الهوا



جزيرة النباتات



تراث المشغولات اليدوية



تحنيط التماسيح



مرسى القرية النوبية



المراكب فى النيل بأسوان



البيت النوبى



البيوت النوبية على النيل



السوق فى القرية النوبية