قصة جريمة.. "الدم بقى مايه".. عامل يقتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

تحول خلافات الميراث الدم إلا ماء وينسى وقتها الأطراف صلة الرحم بينهما.. جريمة بشعة شهدتها منطقة الوراق حيث أقدم عامل على قتل شقيقيه بإطلاق النار عليهما، بدائرة القسم فى الجيزة وأصاب آخر، بسبب الخلاف على الميراث.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، الأمر الذى أثار الرعب فى المنطقة وجعلهم يلزمون مساكنهم خوفا من الإصابة بطلقات نارية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

وكشفت التحريات أن خلافات متعلقة بالميراث، وراء ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.