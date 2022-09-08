فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة.. تعرف عليها

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي منها هي مجاهد، وعمارات المحطة الغازية، و السنترال الجديد، و الزراعة، وسوق الباعة ، وذلك يوم السبت من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا .

كما أكد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحى ، وذلك يوم الاحد من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .