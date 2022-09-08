اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:42 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة.. تعرف عليها

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:07 م
فصل التيار الكهربائى السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة.. تعرف عليها قطع الكهرباء - أرشيفية

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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر . 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي منها هي مجاهد، وعمارات المحطة الغازية، و السنترال الجديد، و الزراعة، وسوق الباعة ، وذلك يوم السبت من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا .
 
كما أكد  مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن  منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحى ، وذلك يوم الاحد من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
 

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