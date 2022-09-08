اليوم السابع
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عيد الفلاح الـ70.. نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة حريصة على دعم المزارع

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:13 ص
عيد الفلاح الـ70.. نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة حريصة على دعم المزارع هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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تقدم هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وجموع العاملين باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية ببرقيه تهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة العيد السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالدور الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل وتثمين دورة المهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية مؤكدا أن الزراعة كانت ولاتزال أهم الاعمدة التي تبني عليها الحضارات وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير حياة كريمه لهم في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفلاحي مصر جنود الجيش الأخضر وحماة الأمن الغذائى.


عيد الفلاح

الزراعة

عيد الفلاح ال70

اتحاد العمال



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