عاهل الأردن ناعيا الملكة إليزابيث الثانية: كانت منارة للحكمة والقيادة

كتب محمد جمال

نعى الديوان الملكى الهاشمى ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي وافتها المنية اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

كما نعى الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقال جلالته "كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود".

وأضاف الملك في تغريدة له على تويتر، "أن الملكة إليزابيث كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

وبأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيدة، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الخميس.



والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الراحلة الكبيرة، ليعرب عن تأثر الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، وليؤكد وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

كما نعى ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الملكة إليزابيث الثانية قائلا " لقد فقدنا اليوم بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، قائدة عظيمة واستثنائية، فكانت خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء خير الصديق والحليف للأردن.. خالص التعازي للعائلة المالكة في بريطانيا وللشعب البريطاني الصديق.