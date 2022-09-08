طلاب زراعة قناة السويس فى زيارات ميدانية لصوامع الغلال والمراكز البحثية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس سلسلة من الزيارات العملية الميدانية إلى العديد من مراكز ومعاهد البحوث الزراعية، وصوامع الغلال، وشركات الاستثمار الزراعى، وذلك في إطار التدريب الصيفي لطلاب وطالبات الأقسام والبرامج الدراسية المختلفة بالكلية.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على أهمية التدريب الميداني، ودوره الكبير في ربط الدراسة النظرية بالواقع التطبيقي، موضحا أن مهمتنا هي إعداد خريج ذو قدرة تنافسية وطاقات إبداعية وابتكارية، قادر على إثبات ذاته بسوق العمل، وإيجاد الحلول لمشكلات المجتمع وتحدياته.

أقيمت الزيارات الميدانية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد قام طلاب قسم المحاصيل، وقسم وقاية النبات، وقسم البساتين، وقسم الأراضي، وقسم الإنتاج الحيواني بزيارات ميدانية إلى شركة الصالحية للاستثمار الزراعي، ورحلة علمية إلى صوامع الغلال بمنطقة أبو صوير، ومعهد بحوث وقاية النبات.

كما قام طلاب وطالبات قسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بزيارة علمية إلى المركز الدولي لبحوث الأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية.