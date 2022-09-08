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طقس معتدل الحرارة ليلا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:00 ص
طقس معتدل الحرارة ليلا.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى:
 

- الخميس 8 سبتمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
 

- الجمعة 9 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
 

- السبت 10 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.
 

- الأحد 11 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.
 

- الإثنين 12 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

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