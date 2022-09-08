اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان أعلاف فاسدة وغلق مخبزين خلال حملة رقابية بالبحيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:28 ص
ضبط 4 أطنان أعلاف فاسدة وغلق مخبزين خلال حملة رقابية بالبحيرة أعلاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق بمركز أبو حمص بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين. 
 
وأسفرت الحملات، عن ضبط 4 طن أعلاف فاسدة ومنتهية الصلاحية، وكذلك غلق مخبزين لإنتاجهما خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن.     
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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