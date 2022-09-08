ضبط 4 أطنان أعلاف فاسدة وغلق مخبزين خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق بمركز أبو حمص بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 4 طن أعلاف فاسدة ومنتهية الصلاحية، وكذلك غلق مخبزين لإنتاجهما خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.