اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:22 م
أكرم القصاص
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ضبط مخزن لتخزين وتجارة الشعير بالسوق السوداء فى الدقهلية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:21 م
ضبط مخزن لتخزين وتجارة الشعير بالسوق السوداء فى الدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، حملة مكبرة علي عدد من المخازن والمحال التجارية، في مركز طلخا بمدينة المنصورة، وذلك لضبط المخالفين ومنع تجارة الحبوب وبيعها في السوق السوداء.

جاءت الحملة بناء علي توجيهات محمد دايرة وكيل وزارة التموين، وبمشاركة سامي إبراهيم مأمور الضبط القضائي، وجهاز حماية المستهلك، وأحمد عبدالعزيز مدير فرع الجهاز بالدقهلية، وعضوية السيد علام وإبراهيم العرابي.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أطنان أرز شعير، داخل أحد المخازن لتجميعهم بغرض بيعهم بالسوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 113 لسنة 2022، وكذلك القرار رقم 109 لسنه 2022، والخاص بتداول الشعير لموسم 2022، وضبط  7.5 طن أعلاف غير مدون عليها أي بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

تم تحرير محاضر بالوقائع السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار التنسيق مع الجهات المختصة، واستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية وذلك حفاظا علي حق المواطن والتأكد من سلامة المعروض.


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