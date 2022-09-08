صيادو مطروح يفوزون بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة "روساتوم" للصيد بروسيا

كتبت رحمة رمضان

فاز الفريق المصري من الصيادين بمحافظة مرسى مطروح بالمركز الثانى و الثالث مناصفة مع روسيا بينما فاز بالمركز الأول أحد المتسابقين الهند في المسابقة الدولية للصيد التي تنظمها شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة، وذلك في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر في سوسنوفي بور بروسيا.

حيث فاز الفريق المصري المكون من عبد الناصر عبد اللطيف رئيس جمعية الصيادين بمطروح و عبد الجيد فرج الصافي بالمركز الثاني بالمسابقة الدولية للصيد ، كما حصل على المركز الثاني الفريق المشترك بين مصر و روسيا حيث فاز المتسابق المصري مصطفى كمال من مطروح بالمناصفة مع المشارك الروسي.

شارك فى المسابقة ممثلين من 10 دول فى المسابقة الدولية وهم مصر وأرمينيا وبنغلاديش والهند وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والمجر.

الجدير بالذكر أن مصر شاركت في نفس بطولة الصيد الدولية عام 2019 في روسيا، وفاز فيها الفريق المصري بالمركز الأول.

و تضمن برنامج البطولة زيارة محطة لينينغراد للطاقة النووية المجهزة بمفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ ؛ المماثلة لمحطة الضبعة النووية المصرية التى سيتم تركيبه في محطة الضبعة النووية المصرية.

وتعتبر محطة لينينغراد النووية أكبر محطة روسية من حيث السعة المركبة (القدرة الكهربائية الاسمية) والتي تتجاوز 4300 ميغاواط، وهي المحطة النووية الوحيدة في روسيا التي تعمل فيها في آن واحد مفاعلات منتمية لفئات مختلفة. هكذا تعمل فيها مفاعلات من فئة RBMK-1000 (مفاعل عالي الطاقة ذو قنوات) وكذلك من فئةVVER-1200 (مفاعل الماء المضغوط من الجيل 3+). وتتكون محطة "لينينغراد" النووية من أربع وحدات طاقة، حيث تتجهز الوحدتان الثالثة والرابعة بمفاعلات RBMK-1000 ، بينما تعمل الوحدتان الخامسة والسادسة على مفاعلات VVER-1200. يبلغ إجمالي الناتج السنوي للوحدات الأربع قرابة 30 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتغطي المحطة أكثر من 55% احتياجات مدينة سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد من الطاقة.



جانب من البطولة



جانب من التكريم



صائدو مطروح



فوز فريق الصيادين المصري



بطولة الصيد الدولية