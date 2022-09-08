صعود 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 3.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وصعد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وقفز قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.8%.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 0.7%، 0.4%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.04%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 38.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.5 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3729 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة