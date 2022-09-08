اليوم السابع
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صعقة كهربائية تنهى حياة سيدة أثناء التنظيف فى كرداسة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:42 ص
صعقة كهربائية تنهى حياة سيدة أثناء التنظيف فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيبت سيدة بصعق كهربائي أسفر عن مصرعها في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بوفاة سيدة عقب إصابتها بصعق كهربائي في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الضحية أصيبت بصعق كهربائي أسفر عن مصرعها في الحال، أثناء أداء أعمال المنزل وغسل الملابس.
 
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

صعق كهربائي

مصرع سيدة

مركز كرداسة

امن الجيزة



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