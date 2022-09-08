صحفية في "BBC" تعلن بالخطأ وفاة الملكة اليزابيث عبر حسابها على تويتر

كتبت: نهال أبو السعود

أثارت تغريدة من الصحفية في بي بي سي "يلدا حكيم" بعد ظهر يوم الخميس أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت، ونسبت الخبر إلى إعلان قصر باكنجهام ، الذعر في غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم وسرعان ما تم حذف التغريدة.

وكتبت في تغريدة لاحقة: "لقد غردت بأنه كان هناك إعلان عن وفاة الملكة كان هذا غير صحيح، لم يكن هناك إعلان، ولذا قمت بحذف التغريدة.. أعتذر".

وبحسب نيويورك تايمز، غيرت بي بي سي شعارها على الإنترنت من الأحمر إلى الأسود وارتدى مذيعوها ملابس سوداء بينما تجمعت عائلة الملكة إليزابيث الثانية بجانب سريرها في اسكتلندا وسط تقارير عن تدهور صحتها.

بالنسبة إلى أعضاء وسائل الإعلام البريطانية والجمهور المطلعين على "عملية جسر لندن"، وهي الخطة الرسمية غير السرية لوفاة الملكة، فإن التغيير في نظام الألوان ينذر بالأسوأ - مما يشير إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية العامة اعتبرت وفاة الملك أن تكون وشيكة.

يتطلع العديد من الأشخاص حول العالم إلى هيئة الإذاعة البريطانية لنقل الأخبار عند وفاة أحد أفراد العائلة المالكة، وقد وضعت خططًا مفصلة للإبلاغ عن وفاة الملكة.

تسبب مذيعو بي بي سي في إثارة مماثلة في يونيو 2015 ، عندما أعلنت تغريدات من صحفي في بي بي سي عن طريق الخطأ أن الملكة قد توفيت، أصدر المذيع بيانًا أشار إلى أن التغريدات قد تم إرسالها كجزء من "بروفة فنية لنعي".

تعتبر التدريبات على الوفيات الملكية روتينية في بي بي سي ، وفقًا لمذكرات الصحفي السابق في بي بي سي بيتر سيسونز ، الذي وصف تمثيل سيناريوهات خيالية تتضمن وفاة والدة الملكة كل ستة أشهر تقريبًا. توفيت الملكة الأم عام 2002.