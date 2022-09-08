اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:23 م
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صحة سوهاج تضبط 2 طن لحمة رأس وأرجل وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:01 م
صحة سوهاج تضبط 2 طن لحمة رأس وأرجل وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمى المضبوطات
سوهاج عمرو خلف

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ضبطت مديرية الصحة بسوهاج 2 طن لحمة رأس وأرجل وكذلك أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بمركز سوهاج، وذلك بإحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بمتابعة والإشراف علي أماكن حفظ وتقديم وبيع المواد الغذائية للمواطنين وعدم التهاون المخالفين لضمان وصول غذاء صحي وصالح للمواطن.

وبتوجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة وبالاشتراك مع مباحث التموين و الطب البيطرى.


سوهاج

الصحة

لحمة راس

وكيل وزارة الصحة



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