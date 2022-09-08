صحة سوهاج تضبط 2 طن لحمة رأس وأرجل وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمى

سوهاج عمرو خلف

ضبطت مديرية الصحة بسوهاج 2 طن لحمة رأس وأرجل وكذلك أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بمركز سوهاج، وذلك بإحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بمتابعة والإشراف علي أماكن حفظ وتقديم وبيع المواد الغذائية للمواطنين وعدم التهاون المخالفين لضمان وصول غذاء صحي وصالح للمواطن.

وبتوجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة وبالاشتراك مع مباحث التموين و الطب البيطرى.