"صحة دمياط" تقدم خدمات برنامج الرعاية الصحية للمسنين لـ798 منتفعا خلال أغسطس

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، أنه في إطار تفعيل دور البرامج الصحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية للفئات العمرية المختلفة تم تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية والنفسية للمسنين لعدد 798 منتفعا من المسنين فوق 65 عاما بدمياط

ويقدم البرنامج خدمات :

- الفحص الطبي الإكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان.

- الفحوصات المعملية والأشعة: قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم.

- وفحص سكر عشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم ووظائف الكلي ورسم قلب وآشعة موجات صوتيه علي البطن.

- التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية.

- جلسات تثقيف صحي بخصوص التغذية السليمة وأضرار التدخين.

وتقدم الخدمات بواسطة فريق طبي مدرب وتم إحالة 91 حالة منها للمستشفيات وذلك خلال شهر أغسطس 2023.

وتقدم خدمات البرنامج بمنشآت المرحلة الأولى بمركز صحة أسرة أول بدمياط ومركز طب أسرة فارسكور ومركز طب أسرة الزرقا ووحدة طب أسرة البساتين بكفر البطيخ.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الله أخصائي طب الأسرة والمشرف الفني على البرنامج، والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية.