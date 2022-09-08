"صحة المنيا": تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ126 ألف سيدة

المنيا ــ حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ126 ألف و93 منتفعة، منها 16 ألف و180 جدد و109 ألف و913 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة انه تم صرف 142276 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، فضلا عن تنفيذ 128 ألف و 145 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 89134 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و تقديم الرعاية الصحية لـ17161 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ14681 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 21914 ندوة عن فيروس كورونا و 21914 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و 14683 ندوة عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدى.











