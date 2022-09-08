شمال سيناء تشهد ولادة أول كلية طب حكومية على رمالها.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تبدأ الدراسة هذا العام فى كلية الطب بجامعة العريش، وهى أول كلية طب بشرى حكومية على أرض شمال سيناء، وأصدر قرارا انشائها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 وتكللت الجهود بإنشاء مقر كلية الطب حتى استكمل هذا الإنجاز، وصدر قرار وزارة التعليم العالي ببدء الدراسة هذا العام.

ـ صدر القرار الوزاري ببدء الدراسة في كلية الطب البشري بالجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2022/ 2023، ودخول الكلية التنسيق هذا العام، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب العريش هذا العام (376) درجة.

ـ كلية الطب بجامعة العريش ثان كليات المجمع الطبي بالجامعة بعد كلية الطب البيطري بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم أفضل خدمة لأهل سيناء الحبيبة.



طب العريش

ـ إنشاء الكلية يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع أهل سيناء بطريقة وميسرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

ـ كليات ومعاهد جامعة العريش هى كلية التربية، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين – بنات، وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التجارة، وكلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وكلية الطب البيطري ، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب ، ومعهد الدراسات البيئية (دراسات عليا).



الدكتور اسامه ذكرى عميد كلية الطب بجامعة العريش



عميد كلية الطب بالعريش يتابع الاستعدادت لاستقبال الطلبة الجدد



كلية الطب جامعة العريش



كلية الطب جامعة العريش2



معامل الكلية 2



معامل الكلية1