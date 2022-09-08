شباب كفر الشيخ تنظم المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 17 مركزا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، والاحاديث النبوية الشريفة، بمركز شباب الحمراوي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمشاركة 38 طليع وطليعة، ممثلين ل17 مركز شباب "نصرة، قراجة، الروضة، روينة، الحمراوي، أبوطبل، ميزار، زراعة ميت علوان، الروضة، النطاف، القرضا، دفرية، كفرالشيخ، اسحاقة، الشمارقة، شنو، ادريجة"، ضمن المجموعه الثانية لإدارة شباب كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأن المسابقة تهدف إلى حفظ القرآن الكريم ، وإدراك معانيه، ومعرفتها معرفة كاملة ، يوصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من الذكاء، لأن حفظ القرآن الكريم ، يؤدي إلى تنمية الذكاء، وبدرجات مرتفعة، وتنمية الوعي لمواجهة التطرف الدينى، وتضمنت مستويات للمشاركين في حفظ "القرآن كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم، بحضور اللجنة المشكلة من الأزهر والاوقاف، وتم تكريم الفائزين لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و التجويد.

كما تستمر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب التي تعد ملتقى للأسر المصرية ومنها المسابقات الدينية ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، متابعة التنفيذ ادارة الطلائع بالمديرية، متابعة التنفيذ إدارة شباب كفرالشيخ.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوم بيئي تطوعي "التوعوية عن التغيرات المناخية" لزراعة الاشجار وكيفية الحفاظ عليها، بمركزي شباب مدينة قلين وأبو إسماعيل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمشاركة أعضاء أندية التطوع.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان هذه اللقاءات يتم تنفيذها في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بتقديم كافة البرامج التوعوية للنشء والشباب لتعليمهم كيفية الحفاظ على البيئة والمناخ، وتنمية مواردها وترشيد الاستهلاك، ومواجهة مخاطر التطور التكنولوجي السريع والحفاظ على مصدر الموارد للاستمرار فى إمدادنا بالطاقة بالكفاءة المطلوبة.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي مواكبة مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، وتكاتف جميع المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامه، ورؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخيه، لنشر الأمن والأمان والاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية.

تناول اللقاء كيفية زراعة الأشجار، وأنواع التربة الصالحة للزراعة، ومواعيد الزراعة، و كيفية التسميد، والتقليم ومواعيد الحصاد ونقل الشتلات وكيفية الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن، كما حفز المحاضر المشاركين على استثمار المساحات الصغير أمام المنزل لإقامة مشاتل صغير تساهم ولو بقدر قليل في تنقية الهواء من العوادم والغازات الضارة التي تعمل على الاحتباس الحراري للارض، وتم فتح باب المناقشة مع المشاركين في نهاية اللقاءات، وأعلن المشاركين مواجهة التداعيات السلبية من خلال النشاط الدعوي والتطوعي بين فئات المجتمع وخاصة أعضاء مراكز الشباب.

تستمر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنفيذ ومتابعة اللقاءات التوعوية والأعمال التطوعية والفعاليات ضمن خطة النشاط العام 2023/2022 داخل مراكز الشباب، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ للإدارات المختصة.



مسابقة دينية تعقدها مديرية الشباب والرياضة



الحرص على حفظ كتاب الله