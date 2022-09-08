سوق الذهب يفتح تعاملات اليوم على استقرار.. وعيار 21 يسجل 1110جنيهات

كتب إسلام سعيد

فتح سوق الذهب التعاملات اليوم على استقرار ملحوظ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1714 دولار .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.



أسعار الذهب أمس تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء 7 سبتمبر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1703.30 دولار.

ينتظر سوق الذهب العالمي إعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في استراليا، ثم الإعلان عن الميزان التجاري في الصين، ثم الإعلان عن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، ثم الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاماً، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الفدرالي برفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.