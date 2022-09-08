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سعر الدرهم الاماراتى فى نهاية التعاملات الأسبوعية بالبنوك فى مصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:32 م
سعر الدرهم الاماراتى فى نهاية التعاملات الأسبوعية بالبنوك فى مصر درهم اماراتى - أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات الأسبوعية اليوم الخميس 8-9-2022، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.24 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 5.24 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
 
5.24 جنيه للشراء.
 
5.26 جنيه للبيع.
 
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
 
5.24 جنيه للشراء.
 
5.26 جنيه للبيع.
 
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
 
5.25 جنيه للشراء.
 
5.26 جنيه للبيع.
 
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
 
 
5.24 جنيه للشراء.
 
5.27 جنيه للبيع.
 
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
 
5.24 جنيه للشراء.
 
5.26 جنيه للبيع.
 
 
 
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
 
 
5.23 جنيه للشراء.
 
5.26 جنيه للبيع.
 
 
 
 

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