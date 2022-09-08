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روسيا: نقل إدارة محطة زابوروجيا إلى كييف سيؤدى إلى كارثة عالمية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:59 م
روسيا: نقل إدارة محطة زابوروجيا إلى كييف سيؤدى إلى كارثة عالمية زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نقل إدارة محطة زابوروجيا النووية إلى كييف التي لا تسيطر على أي شيء على الإطلاق، سيؤدي إلى كارثة نووية عالمية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نحن نرى كيف يتم استخدام هذا الموقع النووي من قبل نظام كييف ببساطة كعنصر من عناصر الابتزاز النووي، وخلق التهديدات، ونحن ندرك جيدا أن الغرب قد وضع بشكل مثالي نظاما من التدبير والاستفزاز وارتكاب الجرائم تحت علم غريب، كما جرى في أجزاء أخرى من العالم، وبالطبع القول بأنه يمكن نقل المحطة إلى سيطرة نظام كييف، الذي لا يسيطر على شيء على الإطلاق، أمر مضحك.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا يعني بكل بساطة أن أوروبا والعالم كله مهدد بدمار منشأة نووية وبالتالي كارثة نووية.


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