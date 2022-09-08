وقال ميشوستين، خلال كلمة له أمام منتدى موسكو المالى، اليوم الخميس - " إن محاولة الغرب للحد من تصدير موارد الطاقة الروسية، أسفرت عن زيادة عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية بنحو 50%".

وأضاف "لقد أدت محاولة الحد من صادرات موارد الطاقة الروسية إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا بمقدار النصف تقريبا".