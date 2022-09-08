أعلن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، أن محاولات الدول الغربية فرض قيود وعقوبات على قطاع موارد الطاقة الروسية أدت إلى زيادة موارده وأرباحه.
وقال ميشوستين، خلال كلمة له أمام منتدى موسكو المالى، اليوم الخميس - " إن محاولة الغرب للحد من تصدير موارد الطاقة الروسية، أسفرت عن زيادة عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية بنحو 50%".
وأضاف "لقد أدت محاولة الحد من صادرات موارد الطاقة الروسية إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا بمقدار النصف تقريبا".
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