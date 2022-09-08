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روسيا تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:45 ص
روسيا تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا طلبت عقد اجتماع للمجلس الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة، متابعا: نقترح بحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا تود أن ترى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو كمتحدث، وكذلك "ممثلين عن المجتمع المدني، لافتا إلى أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشأن إنشاء معسكرات تصفية في أوكرانيا لا تتفق مع الحقائق والإحصائيات.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن محاولات الولايات المتحدة التي تقوم بها تحت ستار حقوق الإنسان لجعل الجمهور الجاهل بالأمر يؤمن بوجود معسكرات مروعة يتم فيها تعذيب المواطنين الأوكرانيين المسالمين من أجل إجبارهم على المغادرة إلى روسيا هي محاولات خبيثة، أن أولئك الذين يروجون لمثل هذه الأشياء ليس لديهم حقائق وإشاعاتهم لا تتفق مع الإحصاءات الدولية.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بدعوة من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا أصبح علامة فارقة جديدة على المعلومات المضللة.

 


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