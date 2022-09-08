وأضاف فولجا "لم يتم رصد ضربات على محطة الطاقة النووية فى الوقت الحالى، غير أن هناك طائرات بدون طيار تحلق في بعض الأحيان.. كانت الطائرات بدون طيار تسقط مقذوفات على أراضى المصنع نفسه خلال اليومين الماضيين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وبعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة،اقترحت الوكالة الدولية إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا، وأوصت بوقف القصف على الموقع والمناطق المجاورة له على الفور.

