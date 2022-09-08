رفع كفاءة مخرات السيول وإنشاء بحيرات وحواجز ترابية فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

تواصل محافظة بنى سويف استعدادها لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ووصول فيضانات المياه عبر المخرات من جبال البحر الأحمر إلى محافظة بنى سويف .

وشهدت محافظة بنى سويف أعمال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، خاصة في مخر السيول بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف، والتى تشمل أعمال تبطين قاع المخر، بعدما تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة ،والتي شملت أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة ،بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن، مشددا على استمرار أعمال التطهير.

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف إن مشروع تطوير مخر السيول بقرية سنور يشمل إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور باعتماد 286مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

وقال محافظ بنى سويف إن رفع كفاءة مخر سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول، حيث تتم الأعمال المنفذة داخل المشروع والتى تشمل تبطين قاع المخر، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، شملت أعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

وأكد محافظ بنى سويف تكليفاته للأجهزة والجهات التنفيذية المعنية باستمرار متابعة كل أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دورى متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والحواجز الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أى عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول.



محافظ بنى سويف يتفقد محر سيول سنور



محافظ بنى سويف