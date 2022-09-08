رسالة من ميشيل أوباما إلى ترامب عن "تداول السلطة".. "CBS" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي بي اس الأمريكية إن ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حرصت علي توجيه رسالة غير مباشرة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تداول السلطة في الولايات المتحدة ، وذلك علي هامش زيارتها رفقة أوباما للبيت الأبيض مساء الأربعاء.

وبحسب تقرير القناة الأمريكية المنشور الخميس ،قامت السيدة الامريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما بتوجيه رسالة مخفية للرئيس السابق دونالد ترامب خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض لازاحة الستار عن البورتريه الرئاسي الرسمي لاسرة الرئيس الأسبق باراك أوباما حيث سلطت الضوء على أهمية الانتقال السلمي للسلطة بمجرد انتهاء الولاية الرئاسية.



باراك وميشيل اوباما

قالت ميشيل أوباما: "البعض منا محظوظون بما يكفي لخدمة العمل، كما قال باراك ، بأقصى ما نستطيع لأطول فترة ممكنة ، طالما اختار الناس إبقائنا هنا. وبمجرد انتهاء وقتنا ، نمضي قدمًا .. كل ما تبقى في هذا المكان المقدس هو جهودنا الطيبة وهذه الصور".

تحدثت ميشيل اوباما عن خلفيتها المتواضعة ونشأتها في شيكاغو، وقالت: "فتاة مثلي ، لم يكن من المفترض أن تكون هناك بجانب جاكلين كينيدي ودولي ماديسون حتى لو كان الأمر لا يزال محرجًا بعض الشيء بالنسبة لي ، فإنني أدرك سبب أهمية مثل هذه اللحظات. لماذا كل هذا ضروري للغاية .. التقاليد الرسمية وما شابه.. لان الامر كما تعلمون ليس فقط لمن يشغل هذه المناصب ولكن لكل شخص يشارك في ديمقراطيتنا ويراقبها".



الصور الرئاسية

وقالت أيضًا إن الصور ترمز إلى سرد قصة كل امريكي، وشددت على أهمية الديمقراطية وسط زمن الانقسام في الولايات المتحدة، وقالت: "ديمقراطيتنا أقوى بكثير من خلافاتنا".

ووفقا للتقرير، كان ترحيب بايدن برئيسه السابق واضحا حيث تمثل زيارة ال أوباما للبيت الأبيض الأولى منذ 2017 معا حيث زار باراك أوباما البيت الأبيض في ابريل الماضي للاحتفال بمرور عام على قانون التأمين الصحي "أوباما كير".

قال بايدن لعائلة أوباما يوم الأربعاء: "باراك وميشيل ، أهلا بكم في الوطن مرحبا بك في البيت"، وقال أوباما بعد كشف النقاب عن صورهم "إنه شيء رائع أن أعود شكراً جزيلاً لك على حسن ضيافتك. شكراً للسماح لنا بدعوة بعض الأصدقاء إلى البيت الأبيض"، وأضاف مازحا: "سنحاول عدم اثارة الفوضي المكان."

وأشاد بايدن برئيسه السابق ، قائلاً له "لا يوجد شيء يمكن أن يعدني بشكل أفضل أو أكثر ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة من أن أكون بجانبك لمدة ثماني سنوات ، وأعني ذلك من صميم قلبي".